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Bir Kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü !

BİR KADIN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ !

Gemlik'te bir kadın, sokakta önceden tanıdığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Zanlı tartışmanın sonunda kadını bıçaklayarak öldürürken, kendisini de yaraladı.

Tarih : 10 Temmuz 2016, 10:08
Puan Ver : Bir Kadın Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü !(9/10)7


Gemlik'te gece geç saatlerde meydana gelen olayda 39 yaşındaki genç kadın, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.



Eski Pazar Caddesi Serçe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, İnegöl'den Gemlik'e bayram ziyareti için arkadaşının yanına gelen Nurcan Efe (39), uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.



İddiaya göre, eşinden boşandığı öğrenilen Nurcan Efe bayram ziyareti için İnegöl'den Gemlik'e akraba ziyaretine geldi. Gece geç saatlere kadar arkadaşları ve akrabaları ile ilçede gezen Efe eve dönüş yolunda İnegöl'den tanıdığı Dursun E. ile karşılaştı.



Sokakta bir süre Nurcan Efe ile tartışan Dursun E., Efe'nin görüşmek istemediğini belirtmesi üzerine Efe'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Görgü şahitlerine göre Dursun E. daha sonra bıçağı kendi vücudunun çeşitli yerlerine defalarca saplayarak olay yerinden yaralı olarak kaçtı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, yolda hayatını kaybetti.








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