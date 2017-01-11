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bir istihbarat raporu daha: trump'ın hassas bilgileri...

BİR İSTİHBARAT RAPORU DAHA: TRUMP'IN HASSAS BİLGİLERİ...

ABD'de istihbarat direktörlerinin, Obama ve Trump'a bilgi verdikleri toplantılarda, Rusya'nın elinde Trump ile ilgili hassas kişisel ve finansal bilgiler bulunduğunu söylediği ortaya çıktı

Tarih : 11 Ocak 2017, 10:03
Puan Ver : Bir İstihbarat Raporu Daha: Trump'ın Hassas Bilgileri...(5/10)4


8 Kasım'da yapılan seçimler sonrasında, Rusya'nın seçimlere hile karıştırdığı ve Donald Trump'ın seçilmesi yardım ettiği yönündeki istihbarat raporlarıyla sarsılan ABD'de de iddiaların ardı arkası kesilmiyor.



CNN'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Obama, Trump ve üst düzey senatörlere siber saldırılarla ilgili bilgi veren istihbarat şefleri, Rusya'nın başkan seçilen Donald Trump ile ilgili hassas kişisel ve finansal bilgilere sahip olduğunu söyledi.



CIA, FBI, NSA ve DNI direktörlerinin katıldığı toplantıda, Hillary Clinton'ın maillerini sızdıran Rusya'nın Trump ile ilgili de bilgi topladığı ve bunları kullanabileceği konuşuldu.



Trump ile ilgili hassas bilgilerin Rusya'nın elinde olduğunu söyleyen 2 sayfalık istihbarat raporunda, bunların yankı uyandırabilecek nitelikte olduğunu ve bu nedenle mevcut başkan Obama, başkan seçilen Trump ile birlikte üst düzey senatörler ve hükümet yetkililerinin konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.



2 sayfalık raporda ayrıca, Trump'ın ekibinden kişilerle Rus hükümetine bağlı kişiler arasında bilgi alışverişi bulunduğu ifade edildi.



 



kaynak:habertürk








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