

İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarının bir haftalık bilançosunu açıkladı. Gerçekleştirilen 835 operasyonda 36'sı ölü 65 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 835 operasyon gerçekleştirildi ve örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 866 kişi gözaltına alındı.







Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 474 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.



Yapılan operasyonlarda; 1395'i terör suçlarından (PKK/KCK 866, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 474, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 5) 1857'si siber suçlar, planlı asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 3 bin 252 kişi gözaltına alındı.Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 36'sı ölü, 16'sı teslim 13'ü sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi.Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 23 ilde (Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Çankırı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat) 344 Şüpheli gözaltına alındı.







kaynak:milliyet