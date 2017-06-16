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bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

BİR HAFTADA 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Mardin ve Siirt'te son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Bir Haftada 60 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)11


Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt  içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı  Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri  dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

 

Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine  geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle  Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden  temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla  başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

 

Bu kapsamda,  Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari  Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Siirt  Pervari bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 60 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:gazetevatan








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