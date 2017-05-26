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BİR HAFTADA 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


BİR HAFTADA 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:14
Puan Ver : Bir Haftada 45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)8


Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt  içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin  kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt,  Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak  kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının bahar-yaz  tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari  Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25  Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:milliyet








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