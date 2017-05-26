

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının bahar-yaz tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.







kaynak:milliyet