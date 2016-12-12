

İçişleri Bakanlığından, bölücü terör örgütüne yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.







İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, 5-12 Aralık tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 267 operasyon gerçekleştirildi.







Bu operasyonlarda 11'i ölü, 2'si yaralı, 2'si sağ olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.







Teröristler tarafından kullanılan 34 sığınak ve barınak tespit edildi, tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.







Ayrıca bir bombalı araç, 2 bin 300 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 9 el bombası, 14'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 37 silah ve patlayıcı madde ele geçirilirken, örgüte yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 355 kişi gözaltına alındı.







kaynak:trthaber