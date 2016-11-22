

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tepki çeken cinsel istismar düzenlemesine yönelik yasa tasarısının Adalet Komisyonu'na çekileceğini belirterek, “Komisyonda evlilikte yaşa takılanların mağduriyetini gideren düzenleme tasarı metninden çıkarılacaktır” dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın tepki çeken cinsel istismar düzenlemesine yönelik yasa tasarısının, komisyona geri çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, tasarının Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini bildirdi. Bakan Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, tartışmaya konu kanun tasarısına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



“Kanunun izin verdiği yaştan önce evlenenlerin mağduriyetlerini gidermek için yapılan düzenleme, Adalet Komisyonu'na çekilecek. Komisyonda evlilikte yaşa takılanların mağduriyetini gideren düzenleme tasarı metninden çıkarılacaktır. Tasarının kalan kısmı yasalaşacak. Yaş engeli nedeniyle evlenemedikleri için mağdur olan aileler, dertlerini daha iyi anlatarak siyasi ve toplumsal desteği artırmalıdırlar”







kaynak:sözcü