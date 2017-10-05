BİR FETÖ DAVASI DAHA SONA ERDİ! KAMİL BAŞOĞLU'NU KAÇIRANLARA MÜEBBET HAPİS
15 Temmuz gecesi EDOK Komutanı Kamil Başoğlu'nu kaçıran 3'ü firari 12 sanığın yargılandığı davada bir sanık ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanık müebbet, iki sanık 9 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında yargılanan FETÖ'cü teröristler için bu hafta nihai kararın verilmesinin ardından, bir dava daha karara bağlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Kamil Başoğlu'nu kaçırdıkları iddiasıyla 3'ü firari 12 sanık, çeşitli cezalara çarptırıldı.
BAŞLARINDA CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAYI KOMUTANI VARDI
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemecince görülen davanın bugünkü celsesine, Kamil Başoğlu'nu kaçırmaya giden ekibin başındaki eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.
Sanık ve avukatları bir önceki celsede açıklanan savcılık mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını yaptı.
BİRİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ, 4 MÜEBBET
Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Abdullah Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, Eyyüp Baloğlu ile Tuna Han Ata'ya müebbet ve 7 yıl 6 ay, Atahan Tatar ile Selami Darcan'a müebbet cezası verildi.
ÇATI DAVASINDA DA YARGILANIYOR
Genelkurmay çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan eksi Kurmay Abay Muhsin Kutsi Barış ile Adem Parlak'a ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
3 ASKER BERAAT ETTİ
Mahkeme, tutuksuz yargılanan erler Tekin Göktaş ile Uğur Fidan'ın beraatine karar verirken, firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.
Kaynak: haberinburada
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