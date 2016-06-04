

Girit adasının Kalon Limenon bölgesi açıklarında, en yakın kara parçasına yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta dün sabaha karşı meydana gelen kazaya önce Yunan deniz jandarma kuvvetleri müdahale etti. Jandarma sözcüsü Nikos Langadianos, 25 metrelik teknenin Afrika'dan İtalya sahillerine ulaşmaya çalıştığının düşünüldüğünü söyledi.







Süren kurtarma çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra çevre ülkelere ait gemiler katıldı. Yunan yetkililer hava şartlarının kurtarma çalışmalarını kolaylaştırdığını söyledi.







Yunan yetkililer, dün öğle saati itibariyle 340 kişinin Akdeniz sularından kurtarıldığını, dört kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken ilerleyen saatlerde beş kişinin daha cesedine rastlandı, ancak canlı biri bulunamadı.



‘Kaç kişinin kayıp olduğunu tahmin etmek mümkün değil'







Cumartesi sabahı itibariyle bulunan ceset sayısı toplamda dokuz. Yetkililere göre kaç kişinin kayıp olduğunu tahmin etmenin mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Ancak teknedekilerin ifadelerinden anlaşılan teknenin 500 ila 700 kişiyle yola çıktığı yönünde.







Kurtarılan 242 kişi İtalya'ya götürülürken diğer kişiler, Mısır, Türkiye, Yunanistan ve Malta'ya gönderildi.







Havanın ısınması ve denizin sakin olması nedeniyle İtalya'ya ulaşan mülteci gemilerinin sayısında son haftalarda ani bir artış söz konusu. Ancak bu gemiler Ege'deki Türkiye – Yunanistan rotasının kapanması sonrası Girit ya da İtalya gibi uzak mesafelere gitmek zorunda kalıyorlar. Uzun yolculuk da gemilerin yolculuğa dayanamaması sonucu batma riskini de artırıyor.



Akdeniz çok daha tehlikeli







Mülteciler Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışıyor. Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının ardından Ege'den geçişler azalmış, daha tehlikeli Akdeniz rotaları insan kaçakçıları arasında popülerlik kazanmaya başlamıştı. Ancak bu rotalar mesafenin uzunluğu ve Akdeniz'in Ege'den daha tehlikeli bir deniz olması dolayısıyla daha fazla insan hayatına mal oluyor.







Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta yalnızca bir hafta içinde Libya açıklarında 700 mültecinin boğularak ölmüş olmasından endişe ettiklerini bildirmişti.







Reuters'in haberine göre, Libya ya da Mısır'dan kalkan botlar, yolculuk daha uzun sürdüğünden, Girit gibi adalara da sürüklenmeye başladı. Çarşamba benzer bir vakada adaya çoğu Afgan 113 mülteci ulaşmıştı. Bu mülteci krizi başladığından beri adaya ulaşan en büyük mülteci kitlesini oluşturuyordu.