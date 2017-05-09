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bir facia daha! iki tekne battı, 250 göçmen battı

BİR FACİA DAHA! İKİ TEKNE BATTI, 250 GÖÇMEN BATTI

Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de alabora olan teknelerde 250'i göçmenin boğulduğunu duyurdu. Bu yılın ilk dört ayında Akdeniz'de yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 1300'ü aştı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:46
Puan Ver : Bir Facia Daha! İki Tekne Battı, 250 Göçmen Battı(6/10)5


400'e yakın göçmenin geçen hafta Cuma'dan bu yana boğulduğu Akdeniz'de yeni facialar gerçekleşti.



Birleşmiş Milletler, alabora olan iki teknedeki 250'i göçmenin kaybolduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), botlardan birinin Libya açıklarında içindeki 163 göçmenle suya battığını ve altı kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılabildiğini açıkladı.



132 göçmenle Akdeniz'e açılan bir diğer bottan ise 50 göçmen kurtarıldı ve İtalya'nın Sicilya Adası'na getirildi.



Libya açıklarında hafta sonu başlayan yoğun bir hareketlilik var. Geçen hafta Cuma gününden bu yana hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 600'e yakın.



İtalyan sahil güvenlik ekipleri ve diğer gönüllülerin geçen hafta Perşembe gününden bu yana kurtardığı göçmenler ise, yaklaşık 7 bin 500.



BM verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Akdeniz'de 1300'den fazla göçmen öldü.



 



kaynak:milliyet








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