

400'e yakın göçmenin geçen hafta Cuma'dan bu yana boğulduğu Akdeniz'de yeni facialar gerçekleşti.







Birleşmiş Milletler, alabora olan iki teknedeki 250'i göçmenin kaybolduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), botlardan birinin Libya açıklarında içindeki 163 göçmenle suya battığını ve altı kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılabildiğini açıkladı.







132 göçmenle Akdeniz'e açılan bir diğer bottan ise 50 göçmen kurtarıldı ve İtalya'nın Sicilya Adası'na getirildi.







Libya açıklarında hafta sonu başlayan yoğun bir hareketlilik var. Geçen hafta Cuma gününden bu yana hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 600'e yakın.







İtalyan sahil güvenlik ekipleri ve diğer gönüllülerin geçen hafta Perşembe gününden bu yana kurtardığı göçmenler ise, yaklaşık 7 bin 500.







BM verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Akdeniz'de 1300'den fazla göçmen öldü.







kaynak:milliyet