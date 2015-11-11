

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 27 kişi kurtarıldı.







Bir grup yabancı uyruklu, Midilli'ye gitmek üzere Ayvacık sahilinden tekneyle Ege Denizi'ne açıldı. Tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.







Olayda, ilk belirlemelere göre 7'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı. Sahil güvenliğe bağlı dalgıçların, batan teknenin çevresinde ceset bulma ihtimaline karşı su altında inceleme yaptığı öğrenildi.