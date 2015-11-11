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BİR FACİA DAHA... EN AZ 14 ÖLÜ VAR


BİR FACİA DAHA... EN AZ 14 ÖLÜ VAR
Tarih : 11 Kasım 2015, 09:36
Puan Ver : Bir Facia Daha... En Az 14 Ölü Var(7/10)8


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı  yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların  bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 27 kişi  kurtarıldı.

 

Bir grup yabancı uyruklu,  Midilli'ye gitmek üzere Ayvacık sahilinden tekneyle Ege Denizi'ne açıldı. Tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.  İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

 

Olayda, ilk belirlemelere göre 7'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti,  27 kişi kurtarıldı. Sahil güvenliğe bağlı dalgıçların, batan teknenin çevresinde ceset  bulma ihtimaline karşı su altında inceleme yaptığı öğrenildi.








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