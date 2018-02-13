BİR EV DOLUSU SAHTE İÇKİYLE YAKALANDI, SAVUNMASI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Aksaray'da eve yapılan baskında 84 şişe sahte içkiyle yakalanan şüpheli, "Günlük 3 şişe içiyorum, ben içiciyim" diye kendini savundu.
Aksaray'da 84 şişe sahte içkiyle yakalanan şüpheli, "Günlük 3 şişe içiyorum, ben içiciyim" diye kendini savundu.
Operasyon, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5373. Sokak'taki müstakil bir eve düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını aldığı eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Hamdi B. (52) gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 84 şişe kaçak ve sahte içki, 550 adet sahte barkod ve 300 boş şişe ele geçirildi. Polis ekipleri, evin çevresinde bulunan molozlar içerisinde de küreklerle arama yaparak içki olup olmadığını kontrol etti.
POLİSİ "SIRAYA GİRİN ARKADAŞ, ACELE ETMEYİN" DİYE UYARDI
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Hamdi B., evinde bulunan 84 şişe kaçak içki için "Günlük 3 şişe içiyorum. İçiciyim ben" diyerek kendini savundu. Şüphelinin, eve girmek isteyen polis memurlarına "Sırayla girin arkadaş acele etmeyin" demesi de dikkat çekti.
Ele geçirilen içki ve barkodlara el konulurken, şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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