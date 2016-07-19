Birazcık merak ve zaman ayırarak uzun zamandır tanıdığınız bir erkekle bile yeni heyecanlar hissedebilirsiniz.



Birazcık merak ve zaman ayırarak uzun zamandır tanıdığınız bir erkekle bile yeni heyecanlar hissedebilirsiniz.



Tatmak, koklamak, dokunmak…



Cinselliği bütün duyularınızla yaşamak istiyorsunuz. Birbirinizin vücudunu, arzularını keşfetmek…



Havaya sokmak için: Gün içinde ufak tefek adımlarla onu istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Bunun için, başka şeyler peşinde koşmanız gerekmeyen hafta sonlarını tercih etmelisiniz. Sabah birlikte duş almak, saunaya gitmek, omuzlarına masaj yapmak yumuşak seks için güzel birer hazırlık.



İpek ve saten: Baş başa kalmadan önce uygun müzik ve mumlar sayesinde rahat ve çekici bir ortam yaratın. Saten ya da ipekten yapılmış gecelikler giyin, bırakın bu çekici kumaşları sizin üstünüzden o çıkarsın. Bu kumaşların verdiği hissi hem siz hem de o çok seveceksiniz.



Adım adım erotizm: Erotizmin havada hissedilmesini sağlayın. O konuşurken siz kendinizi okşayın. Bakışlarını istediğiniz vücut bölgelerine doğru yönlendirin.



Isınma programları: Zevki yaşamak istediğiniz tarafa doğru yönlendirin. Köpüklü bir banyo mu? Su küvete dolarken, siz ipek kimononuzla ortalıkta dolaşıp etrafa tütsüler yardımıyla aromatik kokular yayılmasıyla ilgilenin. Odanın içinde ihtiyacınız olan her şeyin hazır bulunmasını sağlayın. Kumaşlar, kayganlaştırıcı jeller, losyonlar, masaj yağları, tüyler…



Değişiklik: Bilinmeyen yüzlerinizi göstererek sizi yeniden keşfetmesini sağlayın. Daha önce yapmadığınız ufacık bir şey: Hep gözleriniz kapalı mı öpüşürsünüz, açık tutun ya da normalde yüksek sesli mi sevişirsiniz, sessiz olun. Sonra da bunu nasıl bulduğunu sorun: Hoşuna gitmiş mi? Böyle mi devam etmelisiniz? Sonuç: Duyularınız bu ufacık değişiklikle tam uyanıklığa geçecek.



Yönetmen asistanlığı: Kendinize yakın arkadaşlarınız arasından bir yardımcı seçin. Sevgilinize romantik bir sürpriz hazırlamak istediğinizi söyleyin ve bir film seti yaratırmış gibi organize olun. Siz yokken, evinizde atmosfer yaratma işiyle ilgilensin: Banyoyu suyla doldursun, mumları yaksın, dans edebilecek bir alan için eşyaları kenara çeksin. Ayrıntılardan bahsetmeseniz de olur.



VAHŞİ SEKS



Alışılmışın dışında bir şeyler yapmak istiyorsunuz, çok da yumuşak olmasın, biraz güç gösterisi olsun istiyor canınız: Isırmalı öpücükler, sert dokunuşlar istiyorsunuz



Havaya sokmak için: Ufak bir çekişme uyarıcı olabilir. Tuttuğu takım yenilmiş ya da bir tanıdığınız, sevgilinizin burnunun büyük olduğunu düşünüyor… Bu konulardan bir miktar bahsettikten sonra gülmeye ve onu öpmeye başlayın. Öfkenin yarattığı adrenalin ve gülme hormonu endorfinin birleşimi sert seks için mükemmel karışımdır.



Kıskançlık: Kıskançlık, tutku çorbasının tuzu gibidir. Alışverişte, barda ya da restoranda dozunu fazla kaçırmamak şartıyla başka bir adamla flört edin. Arkadaşlarından biri hakkında olumlu bir görüş belirtin. Sonrasında ona dokunarak “Bir şeyin mi var?” diye sorun. Rekabet hissi testosteron akışını hızlandıracak.



Bir yarışma sahneye koyun: Bilek güreşinde kazanacağınızı iddia edin ya da 30 saniyede sizi soyamayacağını… Yarışma hissi erkeklerde en yüksek performansın ortaya konmasını sağlar.



Yakın dövüş: Alt dudağı emmek, enseyi ısırmak gibi ayrıntılar, “Bugün mayışmak yok” mesajının iletilmesi için en iyi sinyallerdir. Göğüs ucunu sıkıştırmak, üst kolunu sıkmak, poposuna bir şaplak atmak da sert seks isteğinizi açığa çıkartır. Sonunda kendinizi halının üstünde, nefes nefese ve terlemiş şekilde bulabilirsiniz.



SPONTANE SEKS



Onu hemen şu anda istiyorsunuz. O an olduğunuz yer neresi olursa olsun fark etmez. Gizlilik hissi erotizmin yükselmesine sebep olur, zevk için önemli bir kamçıdır.



Havaya sokmak için: Spontane seks için de olsa bazı şeyleri önceden planlamanız, en iyi koşulların ne olduğunu düşünmeniz gerekebilir. Hava sıcaklığından, çevrede bulunabilecek insanlara, pratik kıyafetlere kadar bir sürü ayrıntıyı hesaba katmanız gerekecektir. Ya da bir partide, ev sahibinizin yatak odasında, evin kilerinde, merdivenlerde nasıl yapabilirsiniz? Arabada: Günün hangi saatinde, nereye park etmeli? Bu planların avantajı ise uygun koşulları bulduğunuzda ortaya çıkacaktır.



Erkekler her zaman seks ister mi? Onun nasıl bir havada olduğuna dikkat etmeyi unutmayın. Çiftler arasında iki tarafın aynı anda istemesi fenomeni vardır. Dikkatini çekmeyi ve onayını almayı başardıysanız onu istediğiniz tarafa doğru yönlendirin.



Koşulların uygun olduğunu tespit ettiniz. “Sence şimdi burada birlikte olsak nasıl olurdu?” gibi sorularla uğraşmayın. Direkt öpmeye ve dokunmaya başlayın. Çoğu zaman sözcüklerin anlamsızlaştırdığını davranışlar manalı kılabilir. Ellerinizi bacak arasına sokun ve arzunuzu belli edin.



En iyisi sizin bir miktar yüksekte durabileceğiniz merdiven, basamak gibi yerler ya da sabit koltuklar, sandıklar, masa tenisi masaları gibi eşyalardan faydalanmaya bakın. Bu tecrübeden ikiniz de memnun kalırsanız ilerde risk almaktaki cesaretinizde gözle görülür bir artış olacaktır.



TABUSUZ SEKS



Erotik bir oyun içersinde farklı rollere bürünmek nasıl olurdu? Birileri sizi seyrederken birlikte olmak ister miydiniz? Üstünüzdeki tek kıyafet jartiyerken göğüs uçlarınızın çevresini meyveli dudak koruyucu sürseniz sevgiliniz nasıl etkilenir.



Havaya sokmak için: Evinizde ortalıkta erotik dergiler bırakın ya da önceden kararlaştırdığınız komedi filmi yerine erotik bir film kiralayarak ona sürpriz yapın.



Telefonda konuşuyorsunuz. Kimse sizi dinlemiyor, utanacak hiçbir şey yok. Gözlerinizi kapatın ve aklınıza gelen soruları sormaya başlayın. “Çırılçıplak önünde diz çöksem ne yaparsın?” “Seni ellerinden yatağa bağlayıp aklıma geleni yapsam hoşuna gider miydi? Neler yapmamı isterdin?” Telefon konuşmasından sonraki görüşmeniz heyecanlı olacaktır.



Adım adım: Cinsel hayatınızı bir gecede komple değiştiremezsiniz. Hayalinizdeki her şeyi bir kerede gerçekleştirmeye çalışmayın. Ufak tefek değişikliklerden başlayın, fetiş eşyaların olabilir mesela, ya da başka rollere bürünme oyunları, birbirinizi fazla zorlamayın.



Erkekler her zaman pohpohlanmak ister. Deneysel seks de buna dahildir. İyi yaptığı her şeyi övün. Bir yandan da hoşunuza gitmeyenlerin üstünde çok fazla durmayın ama bunun sizin zevkiniz olmadığını fark etmesini sağlayın.