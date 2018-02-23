BİR DÖNEM SONA ERİYOR! ARTIK BALKONA ÇANAK ANTEN KOYULAMAYACAK
BTK'nın yeni şartnamesiyle bina yapılırken çatıdan tüm dairelere uydu yayınlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu olacak. Böylece balkonlardaki çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek.
Binalardaki elektronik haberleşme alt yapısı değişiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı şartnameye göre fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft'la (kablo bacası) tesis edilecek.
ÇANAK ANTENLER BALKONLARDAN KALKACAK
Bina yapılırken çatıdan tüm dairelere uydu yayınlarının ulaştırılabilmesi için kablo çekilmesi zorunlu olacak. Böylece balkonlardaki çanak antenlerin yarattığı görüntü kirliliği engellenecek.
Habertürk'ün haberine göre BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, düzenlemenin yeni binalar için getirildiğini eskileri etkilemediğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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