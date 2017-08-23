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Bir dönem kapanıyor! Cimbom, yıldızını kiralayacak

BİR DÖNEM KAPANIYOR! CİMBOM, YILDIZINI KİRALAYACAK

Galatasaray, bir türlü verim alamadığı sol bek Lionel Carole'ü kiralamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, yıllık 700 bin Euro ödediği oyuncunun maaşından kurtulmayı planlıyor.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Bir Dönem Kapanıyor! Cimbom, Yıldızını Kiralayacak(7/10)3

Galatasaray'da gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Lionel Carole için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız basını, Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planladığını yazdı.

Eski takımı Troyes'in Carole ile ilgilenmediği belirtilen haberde, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi.

GALATASARAY MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULACAK

Carole'ye yıllık 700 bin Euro ödeyen Galatasaray, oyuncunun maaşını ödeyecek bir kulüp bulması durumunda, bu paradan da kurtulmuş olacak. Bu bölgenin alternatifi ise Martin Linnes olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lionel Carole, geçtiğimiz sezon 31 maçta şans buldu ve 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray, Lionel Carole'u 2015 yılında 1,5 milyon Euro bonservis karşılığında Troyes'ten transfer etmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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