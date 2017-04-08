Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

bir devrin sonu! silahların adresini polise yolladılar...

BİR DEVRİN SONU! SİLAHLARIN ADRESİNİ POLİSE YOLLADILAR...

İspanya ve Fransa'da faaliyet gösteren ETA, silahlarını teslim etmeye başladı

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:55
Puan Ver : Bir Devrin Sonu! Silahların Adresini Polise Yolladılar...(8/10)5


Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask ülkesinin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın bir süredir mücadele eden ETA, bugün silahlarını teslim etmeye başladı. Ayrılıkçı örgüt, silahları teslim etmenin ilk adımı olarak Fransız polisine Fransa´daki 12 silahın yerlerini içeren bir liste verdi.



Bask hükümetinin onayıyla Ram Manikkalingam tarafından koordine edilen Ulusal Doğrulama Komitesi´nin de bugün ETA'nın silah bırakmaya başladığını teyit etmesi bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bir  Devrin  Sonu  Silahların  Adresini  Polise  Yolladılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER