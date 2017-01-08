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bir devin uyanışı! nokia, 2017'de doludizgin geliyor!

BİR DEVİN UYANIŞI! NOKİA, 2017'DE DOLUDİZGİN GELİYOR!

İmparator geri dönüyor! 2017'de Nokia'dan 6 veya 7 Android'li akıllı telefon gelecek...

Tarih : 08 Ocak 2017, 15:19
Puan Ver : Bir Devin Uyanışı! Nokia, 2017'de Doludizgin Geliyor!(10/10)10


Son birkaç aydır Nokia hakkında sıkı söylentiler mevcut. Nokia'nın bu sene yeniden büyük hızda akıllı telefon sahnesine geri döneceğine ilişkin bilgilerin yanı sıra, olası telefon modellerinin görselleri de internet sitelerinde boy gösteriyordu. Hatta Nokia 150 olarak ilk modeli de resmi olarak tanıtılmıştı. Nokia markası için 10 yıllık bir lisans anlaşması yapan HMD Global, yeni gelen bilgilere göre Nokia'yı 2017 yılında fırtına gibi estirecek.



Yeni Nokia 150, Resmi Olarak Tanıtıldı!



Malezyalı Avaxx Corporation tarafından yapılan sunumda ekranda beliren fotoğrafa göre HMD, 2017 yılında 6 – 7 akıllı telefon modeli tanıtacak. Ekranda, "HMD, Nokia Android akıllı telefonlarını 2017'nin 2'inci çeyreğinde sunacak," şeklinde bir yazı yer alırken, bu telefon modellerinin giriş, orta ve üst segmentte yer alacağının da altı çiziliyor.



Nokia'nın yeni akıllı telefonlarını muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz. Ülkemizde de büyük bir fan kitlesine sahip olan Nokia, yeni telefonlarıyla büyük coşkuyla karşılanacak gibi.








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