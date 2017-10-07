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Bir Deveci Armudu, 1 Kilo 155 Gram! Görenler Kavun Zannediyor

BİR DEVECİ ARMUDU, 1 KİLO 155 GRAM! GÖRENLER KAVUN ZANNEDİYOR

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetişen kavun büyüklüğündeki deveci armutları irilikleriyle şaşırtıyor.

Tarih : 07 Ekim 2017, 11:20
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Bursa'nın armutlarıyla meşhur ilçesi Gürsu'da yetişen devasa armutlar büyüklük bakımından kavunla yarışıyor. Armutların tanesi 1 kilo 155 gram ağırlığa kadar çıkarken, 5 tanesi ortalama 5 kilo geliyor.

5 TANESİ 5 KİLO GELİYOR

Armutlarının bu kadar büyük olmasının topraklarının verimli olmasına ve bahçelerine çok iyi bakmalarına bağlı olduğunu belirten Süleyman Oruç, "Bizim yetiştirdiğimiz armutların büyüklüğü rekor seviyede. Bu yılın deveci armudu hasadına bugün başladık. Armutlarımıza o kadar iyi bakıyoruz ki 5 tanesi 5 kilo geliyor. Bir armudun büyüklüğü bu yıl 1 kilo 155 grama kadar ulaştı. Bu da armut bahçelerimize çok iyi bakmamızdan ve topraklarımızın verimli olmasından kaynaklanıyor. Bu kadar kaliteli armutlar yetiştirmemize rağmen fiyatlardan memnun değiliz. Geçen yıl tarlada kilosunu 2 liraya sattığımız deveci armudunu bu yıl maliyetler artmasına rağmen 1 lira 50 kuruştan satıyoruz. Bu kadar emek ve masrafa rağmen para kazamayınca mağdur oluyoruz" dedi.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Adaköy Muhtarı Abbas Erdem, "Armut hasadı başladı. Mahallemizde dünyanın en kaliteli armutları yetişiyor. Bizim armutlarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde ihraç ediliyor. Armutlarımız o kadar kaliteli ki 1 tanesi 1 kilonun üzerinde" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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