BİR DEVECİ ARMUDU, 1 KİLO 155 GRAM! GÖRENLER KAVUN ZANNEDİYOR
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetişen kavun büyüklüğündeki deveci armutları irilikleriyle şaşırtıyor.
Bursa'nın armutlarıyla meşhur ilçesi Gürsu'da yetişen devasa armutlar büyüklük bakımından kavunla yarışıyor. Armutların tanesi 1 kilo 155 gram ağırlığa kadar çıkarken, 5 tanesi ortalama 5 kilo geliyor.
5 TANESİ 5 KİLO GELİYOR
Armutlarının bu kadar büyük olmasının topraklarının verimli olmasına ve bahçelerine çok iyi bakmalarına bağlı olduğunu belirten Süleyman Oruç, "Bizim yetiştirdiğimiz armutların büyüklüğü rekor seviyede. Bu yılın deveci armudu hasadına bugün başladık. Armutlarımıza o kadar iyi bakıyoruz ki 5 tanesi 5 kilo geliyor. Bir armudun büyüklüğü bu yıl 1 kilo 155 grama kadar ulaştı. Bu da armut bahçelerimize çok iyi bakmamızdan ve topraklarımızın verimli olmasından kaynaklanıyor. Bu kadar kaliteli armutlar yetiştirmemize rağmen fiyatlardan memnun değiliz. Geçen yıl tarlada kilosunu 2 liraya sattığımız deveci armudunu bu yıl maliyetler artmasına rağmen 1 lira 50 kuruştan satıyoruz. Bu kadar emek ve masrafa rağmen para kazamayınca mağdur oluyoruz" dedi.
DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR
Adaköy Muhtarı Abbas Erdem, "Armut hasadı başladı. Mahallemizde dünyanın en kaliteli armutları yetişiyor. Bizim armutlarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde ihraç ediliyor. Armutlarımız o kadar kaliteli ki 1 tanesi 1 kilonun üzerinde" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
- Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
- 20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
- Tff, Hezimetin İçindeki Tek Güzellik Olan 12. Adama Teşekkür Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar