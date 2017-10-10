BİR BACAĞINI VATAN İÇİN KAYBEDEN OSMAN ÇAKMAK, DİĞER BACAĞIYLA TÜRKİYE'Yİ ŞAMPİYON YAPTI
Türkiye İngiltere maçında yüreklerini ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nda bazı isimler ön plana çıktı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Osman Çakmak oldu. Şırnak'ta komandoluk yaparken mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden Osman Çakmak'ın hayat hikayesi ise herkesi derinden etkiledi.
Ünlü yazar, Yılmaz Özdil, Osman Çakmak'ın hayat hikayesini şöyle anlatmıştı:
TEDAVİSİ 10 SENE SÜRDÜ
Osman Çakmak. Komandoydu. Kara kış, saat sabahın beşi. Şırnak'ın ürkütücü görünümlü Besta Vadisi'ni yoğun sis kaplamıştı, göz gözü görmüyordu. Bardaktan boşalırcasına sağanak başladı, termal kameralar çalışmıyordu. Osman mayına bastı, sol bacağı diz altından koptu. Öğle saatlerinde helikopter gelene kadar o halde direndi. Diyarbakır'a oradan da GATA'ya götürdüler. Ameliyat üstüne ameliyat. 10 sene kardeşim... 10 sene sürdü tedavisi.
"VATAN GÖREVİ İLLA VURUŞARAK OLMAZ OĞLUM"
Bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt geldi rehabilitasyon merkezine. Gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk değnekleriyle öne çıktı,"Komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun. Bölgeye gitmek istiyorum" dedi. Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu ve "Vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum. Vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı."
Kaynak: haberinburada
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