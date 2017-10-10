İdlib'te Çatışma Çıktı! Silah Sesleri Türkiye Sınırından Duyuldu
Futbol Yazarı Uğur Meleke: Burak Yılmaz'ın Aldığı Prim, Engelli Bütçesinden Daha Fazla
Abd Başkonsolosluğuna Kimse Alınmıyor! Vize İçin Gelenlere Mesaj Kağıdı Veriliyor
Ak Parti'nin Kampına Vekillerin Şikayeti Damga Vurdu: Bürokratlar Telefonlara Çıkmıyor
Bir Bacağını Vatan İçin Kaybeden Osman Çakmak, Diğer Bacağıyla Türkiye'yi Şampiyon Yaptı
Abd'den Amerika Pasaportu İle Direk Gelecek Yolculara Vize Yasağı Başladı
Ak Parti Kampında Gündem Oldu! Başbakan'a En Çok Teog Soruldu
Kapsamlı Çalışma Başladı! Varlık Fonu Sıfır Faizli Kredi Verecek
Taşeron İşçilerin, Maaşları, Tazminatları Ve Emeklilik Hakları Garantiye Alınacak
İlker Kaleli İle Burçin Terzioğlu'nun Aşk Dolu Pozları, Takipçilerini Mest Etti
Formaliteden Boşandılar Sözlerine Hande Bermek'ten İlk Kez Yanıt Geldi
Abd İle Yaşanan Vize Krizi Nedeniyle Tesettürlü Model, Türkiye'ye Gelemiyor
Konya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 70 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı
Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Genç Yusuf'tan Samimi Açıklamalar: Artık Sıra Bize Geldi!
Üsküdar-Ümraniye Metrosu İçin Geri Sayım Başladı!
Oğuzhan'dan Yabancı Göndermesi: 10 Kat Fazla Çalışmalıyız
Finlandiya Maçı Sonrası Lucescu Günah Çıkarttı
Dünya Kupasına Gidemeyen Millilere Torba Tesellisi
Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı

BİR BACAĞINI VATAN İÇİN KAYBEDEN OSMAN ÇAKMAK, DİĞER BACAĞIYLA TÜRKİYE'Yİ ŞAMPİYON YAPTI


Bir Bacağını Vatan İçin Kaybeden Osman Çakmak, Diğer Bacağıyla Türkiye'yi Şampiyon Yaptı
Tarih : 10 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Bir Bacağını Vatan İçin Kaybeden Osman Çakmak, Diğer Bacağıyla Türkiye'yi Şampiyon Yaptı(8/10)4

Türkiye İngiltere maçında yüreklerini ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nda bazı isimler ön plana çıktı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Osman Çakmak oldu. Şırnak'ta komandoluk yaparken mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden Osman Çakmak'ın hayat hikayesi ise herkesi derinden etkiledi.

Ünlü yazar, Yılmaz Özdil, Osman Çakmak'ın hayat hikayesini şöyle anlatmıştı:

TEDAVİSİ 10 SENE SÜRDÜ

Osman Çakmak. Komandoydu. Kara kış, saat sabahın beşi. Şırnak'ın ürkütücü görünümlü Besta Vadisi'ni yoğun sis kaplamıştı, göz gözü görmüyordu. Bardaktan boşalırcasına sağanak başladı, termal kameralar çalışmıyordu. Osman mayına bastı, sol bacağı diz altından koptu. Öğle saatlerinde helikopter gelene kadar o halde direndi. Diyarbakır'a oradan da GATA'ya götürdüler. Ameliyat üstüne ameliyat. 10 sene kardeşim... 10 sene sürdü tedavisi.

"VATAN GÖREVİ İLLA VURUŞARAK OLMAZ OĞLUM"

Bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt geldi rehabilitasyon merkezine. Gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk değnekleriyle öne çıktı,"Komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun. Bölgeye gitmek istiyorum" dedi. Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu ve "Vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum. Vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bir  Bacağını  Vatan  İçin  Kaybeden  Osman  Çakmak  Diğer  Bacağıyla  Türkiye  Yi  
Şampiyon  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER