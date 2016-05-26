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bir ay sonra izmir'e gelecekti

BİR AY SONRA İZMİR'E GELECEKTİ

Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki Anıtlı Köyü'nde bulunan Anıtlı Jandarma Karakolu'na, PKK'lı teröristler bombalı araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 astsubay ile 2 korucu şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 09:55
Puan Ver : Bir Ay Sonra İzmir'e Gelecekti(6/10)7


Midyat'ın Anıtlı Köyü'nde bulunan Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na dün akşam saat 20.15 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'lıların bomba yüklü araçla yaklaştığını fark eden karakolda görevli korucuların ateş açması üzerine teröristlerin aracı karakol yakınlarında infilak ettirdiği belirtildi. Şiddetli patlamada karakol komutan yardımcısı Jandarma Astsubay Üstçavuş Salih Yıldırım 2 geçici köy korucusu şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.



Saldırıda yaralanan ve 1'inin durumunun ağır olduğu belirtilen 2 güvenlik görevlisi Midyat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Güvenlik güçleri PKK'lıları etkisiz hale getirmik için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Hain saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Salih Yıldırım'ın İzmir'in Buca İlçesi'ndeki Buca Kapalı Cezaevi Lojmanlarında oturan baba ocağına acı haber ulaştı. Lojmanlara gelen askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde Salih Yıldırım'ın şehit olduğunu cezaevi teknisyeni baba Mehmet Yıldırım ve anneye bildirdi. Çocuğunun şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan şehit annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Haberin ardından şehit Astsubay Üstçavuş Salih Yıldırım'ın baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.








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