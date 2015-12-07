

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi önündeki bankaların ATM'lerinden birisinde, kartları kopyalama işlemi yapan bir cihaz bulundu. Cihazı, para çekmek isteyen öğrencilerden Cenan Dice farketti. Yaşlı bir kişiye parasını çekmesi için yardımcı olduktan sonra kart giriş kısmındaki aparatın yerinden çıkmasından şüphelenen Dice, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polisler ve banka yetkilileri, incelemenin ardından ATM'ye kart bilgilerini kopyalama düzeneği yerleştirildiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi, çevreye güvenlik şeridi çektikten sonra kopyalama düzeneğini söktü. Cihaz, incelemek üzere emniyete götürüldü.