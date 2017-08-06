İzmir'in Selçuk ilçesinde, daha önce rastlanmayan bir görüntüye sahne oldu. İlçede etkili olan toz bulutu yarım saat sonra dağılmaya başladı.

TORBALI'DAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı. Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.

Kaynak: haberinburada