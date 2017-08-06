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Bir Anda Her Yeri Toz Bulutu Kapladı, İzmir Selçuk'ta Göz Gözü Görmüyor!
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BİR ANDA HER YERİ TOZ BULUTU KAPLADI, İZMİR SELÇUK'TA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR!


Bir Anda Her Yeri Toz Bulutu Kapladı, İzmir Selçuk'ta Göz Gözü Görmüyor!
Tarih : 06 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Bir Anda Her Yeri Toz Bulutu Kapladı, İzmir Selçuk'ta Göz Gözü Görmüyor!(5/10)1

İzmir'in Selçuk ilçesinde, daha önce rastlanmayan bir görüntüye sahne oldu. İlçede etkili olan toz bulutu yarım saat sonra dağılmaya başladı.

TORBALI'DAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı. Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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