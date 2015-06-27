

Tunus'un Suse kentinde, bir IŞİD militanının sahilde turistlerin üzerine ateş açarak 39 kişiyi öldürmesinin ardından turistler ülkeden ayrılıyor. Şu ana kadar binlerce kişinin Tunus'u terk ettiği bildirildi. Turistlerin, Enfidha Uluslararası Havalimanı'nı kullandığı belirtildi.







AFP'nin haberine göre, birçok turist, saldırının gerçekleştirildiği sahile çiçekler ve notlar bıraktı. Notların üzerinde İngilizce ve Almanca “Neden” yazdığı görüldü.