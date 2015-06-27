BİNLERCE TURİST ÜLKEYİ TERK EDİYOR
Tunus'un Suse kentinde dün 39 kişinin öldürüldüğü ve 36 kişinin yaralandığı katliamın ardından turistlerin ülkeden ayrıldığı bildirildi.
Tunus'un Suse kentinde, bir IŞİD militanının sahilde turistlerin üzerine ateş açarak 39 kişiyi öldürmesinin ardından turistler ülkeden ayrılıyor. Şu ana kadar binlerce kişinin Tunus'u terk ettiği bildirildi. Turistlerin, Enfidha Uluslararası Havalimanı'nı kullandığı belirtildi.
AFP'nin haberine göre, birçok turist, saldırının gerçekleştirildiği sahile çiçekler ve notlar bıraktı. Notların üzerinde İngilizce ve Almanca “Neden” yazdığı görüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar