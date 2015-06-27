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binlerce turist ülkeyi terk ediyor

BİNLERCE TURİST ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Tunus'un Suse kentinde dün 39 kişinin öldürüldüğü ve 36 kişinin yaralandığı katliamın ardından turistlerin ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Tarih : 27 Haziran 2015, 17:59
Puan Ver : Binlerce Turist Ülkeyi Terk Ediyor(10/10)12


Tunus'un Suse kentinde, bir IŞİD militanının sahilde turistlerin üzerine ateş açarak 39 kişiyi öldürmesinin ardından turistler ülkeden ayrılıyor. Şu ana kadar binlerce kişinin Tunus'u terk ettiği bildirildi. Turistlerin, Enfidha Uluslararası Havalimanı'nı kullandığı belirtildi.



AFP'nin haberine göre, birçok turist, saldırının gerçekleştirildiği sahile çiçekler ve notlar bıraktı. Notların üzerinde İngilizce ve Almanca “Neden” yazdığı görüldü.








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