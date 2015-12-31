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binlerce tır şoförü yeni yıla ırak'ta mahsur giriyor

BİNLERCE TIR ŞOFÖRÜ YENİ YILA IRAK'TA MAHSUR GİRİYOR

Türkiye bu gece 2016'yı karşılamaya hazırlanıyor. Kimi gece eğlence mekanlarına gidecek kimi ise ailesiyle yeni yılı kutlayacak.

Tarih : 31 Aralık 2015, 17:04
Puan Ver : Binlerce Tır Şoförü Yeni Yıla Irak'ta Mahsur Giriyor(8/10)9


Türkiye bu gece 2016'yı karşılamaya hazırlanıyor. Kimi gece eğlence mekanlarına gidecek kimi ise ailesiyle yeni yılı kutlayacak. Fakat Irak'taki TIR şoförlerinin mağduriyeti hazin bir görüntü ortaya çıkarıyor. Silopi ve Cizre'deki güvenlik kaygıları nedeniyle Habur sınır kapısında bekletilen 10 bini aşkın TIR şoförü, 15 gündür büyük mağduriyet yaşıyor. Sınır kapısında bekletilen şoförler Türkiye'ye giremiyor. TIR'lar bugün Türkiye'ye giriş yapsa 7 günde kuyruğun anca biteceği belirtiliyor.



UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, bölgede inisiyatif sahibi tüm kesimleri, Habur'un Irak tarafında mahsur kalmış bu insanların evlerine ulaşabilmelerini sağlamak için güvenlik güçlerine destek olmaya ve işbirliği yapmaya çağırdı.








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