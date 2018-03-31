BİNLERCE TARAFTARIN BEKLEDİĞİ HABERİ BAŞBAKAN YILDIRIM VERDİ
Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmasında KOBİ'lere 5 milyar liralık Nefes Kredisi miktarını 7,5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.
STAT MÜJDESİ VERDİ: KARŞIYAKALILAR MERAK ETMESİN
Öte yandan Yıldırım, İzmir'e yapılacak statlarla ilgili "Statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yaptırmak için adeta ot yoldurdular bize. Çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak yapılıyor, Göztepe yapılıyor, Karşıyaka da yapılacak. Hiç merak etmesin Karşıyakalılar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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