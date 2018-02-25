BİNLERCE POLİS ADAYININ BEKLEDİĞİ SINAV SONUÇLARI!
Binlerce polis adayının merakla beklediği Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 21. dönem sınav sonuçları belli oldu.
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. dönem sınav sonuçları belli oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi.
SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.
POMEM'LERDE HAZIR BULUNMALARI GEREKİYOR
Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 4 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar, planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.
PUAN SIRALAMASINA GÖRE YEDEK ADAYLAR ÇAĞRILACAK
Sınavı "asıl" olarak kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.
Kaynak: haberinburada
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