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binlerce otomobilini geri çağırıyor

BİNLERCE OTOMOBİLİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Son günlerde, elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olan Tesla'nın başı bazı modelleriyle dertte.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:13
Puan Ver : Binlerce Otomobilini Geri Çağırıyor(8/10)10


Şirket, bugün aldığı karar ile Şubat 2016 ile Ekim 2016 arasında üretilen Model S ve Model X araçlarını geri çağırıyor.



Tesla, bu dönemde üretilen araçlarda bir üretim hatasından şüphelendikleri için bu kararı aldığını açıkladı. Şirket, bazı araçlarda park freni aktif hale getirildiğinde dişlilerde yaşanan bir arıza sonucu frenin kapatılamadığını belirtti.



Ayrıca Tesla, bu araçları sadece bir güvenlik önlemi olarak çağırdıklarını, yalnızca az sayıda aracın bu arızayı göstereceğini ve arıza görülse bile sürücü veya yolcu için herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını belirtti.



 



kaynak:hürriyet








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