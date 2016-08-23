

Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesinden geçen ve Köprübaşı Barajı'na akan Gökçesu Deresi'nde toplu balık ölümleri görüldü.







Alınan bilgiye göre, Gökçesu Deresi'ne balık tutmaya giden amatör olta balıkçıları, su yüzeyinde ve kıyılarda binlerce ölü balıkla karşılaştı. Balıkların fotoğraflarını çeken amatör balıkçılar, durumu yetkililere bildirdi.







Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere sudan ve ölü balıklardan numune aldı.