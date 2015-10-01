

ürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, evinin önünde 4 kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Hakan, saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldı.



Saldırı sonrasında birçok ünlü isim de tepkilerini Twitter'da dile getirdi.



İŞTE O TWEET'LERDEN BAZILARI:



İrfan Değirmenci: Ahmet Hakan'a saldırı geldiğimiz son nokta! Çok büyük geçmiş olsun



Sinan Erdil: Şaka gibi... Davutoğlu çok kısa bir süre önce "eğer bir gazeteci evine rahatlıkla gidebiliyorsa basın özgürdür" demişti!



Mehmet Altan: Başbakan “soru soran gazeteci rahatlıkla evine gidebiliyorsa basın özgürdür” diyerek dalga geçiyordu, gerçek oldu… Geçmiş olsun



Ayşe Sayın: Gazetecilerin işlerinden evlerine rahatça gidemediği ülkedir Türkiye! Geçmiş olsun



Can Dündar: Ahmet Hakan'a geçmiş olsun diyorum. Yakalanacaklar kim olursa olsun, hedef gösterenler, tehdit edenler, emir verenler belli. Son çırpınışları.. "İstersek seni sinek gibi ezeriz.Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayattasın" diyen Cem Küçük, Ahmet Hakan'a saldırının ilk şüphelisidir.



Hakan Bayrakçı: Fikirlerini beğenmediğiniz herkesi dövün! Yok yetmez, öldürün! Ahmet Hakan'a yapılan nedir Allahaşkına? Uganda'ya çevirdiniz memleketi.



Barış Yarkadaş: Saldırı tüm medyaya gözdağı vermek için yapıldı. Failler bellidir. Alçak saldırıyı kınıyorum.



Gülse Birsel: Evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğrayan ve hastanede tedavisi süren Ahmet Hakan'a büyük geçmiş olsun. Ne denir ki? Söz bitti artık söz.



Emre Kongar: Ahmet Hakan'a saldırı haberi VAHİM! Artık kimsenin can güvenliği yok demektir!



Melis Alphan: Bi AKP'li vekil "bizim hatamız bunlara dayak atmamak diyorsa ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı veya başbakanı onu kınamıyorsa neye şaşırıyoruz ki?



Emin Çapa: Ahmet Hakan'ı "bunları döveceksin, evini biliyoruz" diye tehdit edenlerin amacı bu insanları tahrik etmekti zaten.