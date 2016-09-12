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binlerce katalan bağımsızlık için yürüdü

BİNLERCE KATALAN BAĞIMSIZLIK İÇİN YÜRÜDÜ

İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlığını isteyen binlerce kişi, Ulusal Gün etkinliklerinde sokakları doldurarak dünyaya mesaj verdi

Tarih : 12 Eylül 2016, 10:13
Puan Ver : Binlerce Katalan Bağımsızlık İçin Yürüdü(8/10)7


İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde "Diada" adlı "Katalonya Ulusal Günü" etkinliklerinde bağımsızlık yanlısı gösteriler öne çıktı.



Katalonya'da her 11 Eylül'de kutlanan "Diada", dünya kamuoyunun ilgisini Katalan meselesine çekmek amacıyla 2011 yılından bu yana bağımsızlık yanlısı gösterilerle anılıyor.



Ancak bu yılki gösteriler geçmiş yıllardan farklı olarak sadece Barcelona'da değil, Katalonya'nın 5 farklı kentinde yapıldı.



"Katalan Ulusal Asamblesi" (ANC) ve "Omnium Cultural" adlı bağımsızlık yanlısı STK'ların çağrılarıyla Barcelona, Tarragona, Salt, Lleida ve Berga'da yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı.



Bayram havasında geçen gösterilerde "bağımsızlık" sloganları atan, Katalonya bayrakları sallayan Katalanlar, gelecek yılki Diada'da "bağımsız bir Katalonya" olmasını istediler. Gösterilerin tüm dünyaya ulaşabilmesi için sosyal medyadan canlı yayınlar yapıldı.



Özerk Katalonya bölgesinin başkanı olarak görev yapan Carles Puigdemont da Salt'a giderek, bağımsızlık yanlısı gösterilere katılan ilk Katalan başkanı oldu.



Salt'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Puigdemont, "Dünyaya açık bir mesaj gönderdik. Bu da, halk olarak kendi geleceğimize karar vermek istememizdir. Katalan halkı son 5 Diada'da bağımsızlık için seferber oldu. Artık bunun değerinin anlaşılması gerekir." dedi.








Etiketler: Binlerce  Katalan  Bağımsızlık  İçin  Yürüdü    haber

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