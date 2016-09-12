

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde "Diada" adlı "Katalonya Ulusal Günü" etkinliklerinde bağımsızlık yanlısı gösteriler öne çıktı.



Katalonya'da her 11 Eylül'de kutlanan "Diada", dünya kamuoyunun ilgisini Katalan meselesine çekmek amacıyla 2011 yılından bu yana bağımsızlık yanlısı gösterilerle anılıyor.



Ancak bu yılki gösteriler geçmiş yıllardan farklı olarak sadece Barcelona'da değil, Katalonya'nın 5 farklı kentinde yapıldı.



"Katalan Ulusal Asamblesi" (ANC) ve "Omnium Cultural" adlı bağımsızlık yanlısı STK'ların çağrılarıyla Barcelona, Tarragona, Salt, Lleida ve Berga'da yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı.



Bayram havasında geçen gösterilerde "bağımsızlık" sloganları atan, Katalonya bayrakları sallayan Katalanlar, gelecek yılki Diada'da "bağımsız bir Katalonya" olmasını istediler. Gösterilerin tüm dünyaya ulaşabilmesi için sosyal medyadan canlı yayınlar yapıldı.



Özerk Katalonya bölgesinin başkanı olarak görev yapan Carles Puigdemont da Salt'a giderek, bağımsızlık yanlısı gösterilere katılan ilk Katalan başkanı oldu.



Salt'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Puigdemont, "Dünyaya açık bir mesaj gönderdik. Bu da, halk olarak kendi geleceğimize karar vermek istememizdir. Katalan halkı son 5 Diada'da bağımsızlık için seferber oldu. Artık bunun değerinin anlaşılması gerekir." dedi.