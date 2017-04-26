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BİNLERCE KAMU İŞÇİSİ İÇİN İSTENEN ZAM BELLİ OLDU


BİNLERCE KAMU İŞÇİSİ İÇİN İSTENEN ZAM BELLİ OLDU
Tarih : 26 Nisan 2017, 12:35
Puan Ver : Binlerce Kamu İşçisi İçin İstenen Zam Belli Oldu(6/10)5


 Kamuda çalışan 157 bin işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için Türk-İş'in talebi belli oldu. Türk-İş, 157 bin kamu işçisi için yüzde 18 zam talep etti. Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.



EN AZ 4 PUAN REFAH PAYI



NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi. Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.



800 bine yakın taşeron işçiyle 20 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması talebi de sözleşme görüşmelerinde ele alınacak.



"KIDEM TAZMİNATINDA MEVCUT HAKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ"



Atalay, kıdem tazminatı konusunda ise "mevcut hakların korunması, kırmızı çizgimizdir" dedi ve ekledi: "30 günle ilgili şu anda bulunduğumuz noktadan geriye gitmek istemiyoruz. 30 gün muhafaza edilsin. Fonlarla ilgili geçmişte başımıza gelenler ortada. İnsanlar bundan tedirgin oluyorlar. Fonu konuşmamak lazım. İşçinin hesabına başka bir şey konuşmak lazım."



 



kaynak:haberler








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