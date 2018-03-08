Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

Binlerce kadın Taksim Meydanı'ndan Tünel'e yürüdü

BİNLERCE KADIN TAKSİM MEYDANI'NDAN TÜNEL'E YÜRÜDÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle binlerce kadın, sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'ndan Tünel'e yürüdü.

Tarih : 08 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Binlerce Kadın Taksim Meydanı'ndan Tünel'e Yürüdü(7/10)3

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

YAĞMURA RAĞMEN BİNLERCE KADIN KATILDI

Fransız Kültür Merkezi önünde 19.30'da toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Yağmura rağmen yürüyüşe binlerce kadın katılırken, bazı kadınların yağmurdan korunmak için şemsiye taşıdıkları görüldü.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis, yürüyüş nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, yürüyüşe katılmak için gelenlerin çantaları ve üzerlerini aradı.

Binlerce kadın Taksim Meydanı'ndan, Tünel'e yürüdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Binlerce  Kadın  Taksim  Meydanı  Ndan  Tünel  E  Yürüdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER