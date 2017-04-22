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binlerce işçiye müjde!

BİNLERCE İŞÇİYE MÜJDE!

Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay zam talebini açıkladı

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:08
Puan Ver : Binlerce İşçiye Müjde!(9/10)9


Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş masaya oturacak.



24 NİSAN'DA AÇIKLANACAK



Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.



NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi.



EN AZ YÜZDE 4



Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.



TAŞERONLARIN DURUMU



800 bine yakın taşeron işçiyle 20 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması talebi de sözleşme görüşmelerinde ele alınacak.



 



kaynak:habertürk








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