BİNLERCE İŞÇİYE MÜJDE!
Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay zam talebini açıkladı
Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş masaya oturacak.
24 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.
NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi.
EN AZ YÜZDE 4
Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.
TAŞERONLARIN DURUMU
800 bine yakın taşeron işçiyle 20 bin geçici işçinin daimi kadroya alınması talebi de sözleşme görüşmelerinde ele alınacak.
kaynak:habertürk
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