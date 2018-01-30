BİNLERCE İŞÇİNİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ! ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
MESS ile Türk Metal arasında dün akşam başlayan ve 12 saat süren görüşmelerden sonuç çıktı. Türk Metal'in yaptığı açıklamaya göre, yüzde 24,60 oranında zam ile anlaşma sağlandı.
Metal sektöründe 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci sona erdi. Türk Metal Sendikası Pevrul Kavlak, MESS ile dün akşam gerçekleştirilen toplantıdan sonuç alındığını duyurdu.
TOPLU SÖZLEŞME 2 YILI KAPSIYOR
Bir TV kanalında konuşan Kavlak, toplu sözleşme anlaşmasının 2 yılı kapsadığını bildirdi. Kavlak, anlaşma sonrası yapılan zamların işçiye getirisinin yüzde 24,60 olduğunu açıkladı.
İŞVEREN YÜZDE 3 VERDİ, İŞÇİ YÜZDE 38 İSTEDİ
Toplu sözleşme sürecinin başında işveren tarafı yüzde 3 zam önerirken, işçi tarafı yüzde 38 zam talep ediyordu.
Kavlak, sözleşme sonuçlarının her vardiyada işçilere ayrıntılarıyla açıklanacağını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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