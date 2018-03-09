BİNLERCE DENİZ CANLISI KIYIYA VURDU! MANZARA GÖRENLERİ KORKUTTU
İngiltere'de deniz sıcaklığındaki üç derecelik düşüş nedeniyle deniz kestaneleri, balıklar ve ıstakozlardan oluşan on binlerce ölü deniz canlısı kıyıya vurdu. Manzara görenleri korkuttu.
Bir haftadır Sibirya kaynaklı aşırı kar yağışları ve şiddetli rüzgârlarla boğuşan İngiltere'de sahil kenarlarına gidenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kent, Norfolk ve Yorkshire kıyılarına vuran on binlerce ölü deniz canlısı görenleri korkuttu.
"SAHİLDEKİ GÖRÜNTÜ ŞOK EDİCİ VE ÜZÜCÜYDÜ"
Kent sakinleri "Binlerce ölü denizyıldızının yanında yengeçler, denizkestaneleri, ıstakozlar ve balıklar var. Denizyıldızlarının çoğu ölüydü ancak ıstakozlar ve bazı yengeçler canlıydı. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Sahildeki görüntü şok edici ve üzücüydü" diye konuştu.
OLAYIN NEDENİ DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI
İngiltere merkezli Wildlife Trusts vahşi yaşam derneğinin Yorkshire yetkilisi Bex Lynam, olayın düşük hava sıcaklarından kaynaklandığını kaydetti. Geçen hafta deniz suyu sıcaklığında kaydedilen üç derecelik düşüşün deniz canlılarının aktivitesinin azalmasına sebep olduğunu söyleyen yetkili, "Bu onları korunmasız yapıyor. Büyük dalgalar, onları karaya sürüklüyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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