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binlerce aile pkk yüzünden kaçıyor!

BİNLERCE AİLE PKK YÜZÜNDEN KAÇIYOR!

Terör örgütü PKK gasp ettiği evlerin duvarlarını kırıp mevziye çeviriyor, halk ise can güvenliği endişesiyle göç etmek zorunda kalıyor.

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:15
Puan Ver : Binlerce Aile Pkk Yüzünden Kaçıyor!(5/10)5


Yaşamı kesintiye uğratan terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle binlerce aile sıcak yuvalarını geride bırakarak, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla yollara düştü. Aileler yanlarına aldıkları erzak ve eşyalarıyla başka ilçelere giderken, kimi aileler ise daha güvenli gördükleri mahallelerdeki yakınlarının evine sığındı.



BİNLERCE AİLE TERÖR MAĞDURU



Terörist saldırıların yoğunlaştığı Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçeleri, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde binlerce aile evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Elektrik, su ve kanalizasyon şebekelerinin zarar görmesi, hendek kurulan ve barikat kazılan cadde ve sokaklarda çöplerin toplanamaması ise vatandaşların mağduriyetini daha da artırıyor. Hendek ve barikatlarla ulaşıma kapatılan cadde ve sokaklara yangın veya acil durum halinde itfaiye ve ambulans araçlarının da geçiş yapamaması adeta faciaya davetiye çıkartıyor.








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