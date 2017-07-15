BİNLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE AKIYOR
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler için binlerce kişi yürüyüşe başladı. Kalabalığın Anadolu Yakası'ndaki kolu Altunizade'ye ulaşırken, Avrupa Yakası'ndan geçişler sürüyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprsü'ne doğru yola çıkmaya başladı. Köprüye gitmek için bazı vatandaşlar karayolu taşıtlarını tercih ederken bazıları da deniz yolunu tercih etti. Yenikapı sahilinden vapurlarla köprüye doğru yola çıkan vatandaşlar havadan görüntülendi.
YENİKAPI SAHİLİNDEN YOLA ÇIKANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinlikleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek isteyen vatandaşlar deniz yoluyla hareket etti. Yenikapı sahilinden yola çıkan vatandaşlar havadan görüntülendi. Anadolu Yakası'nda Altunizade sapağından itibaren büyük bir kalabalık güvenlik kontrol noktalarından geçerek törenin düzenleneceği bölgeye ilerliyor.
ZİNCİRLİKUYU'DAN KÖPRÜYE YÜRÜMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEDİ
Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, anma etkinlikleri kapsamında Avrupa yakasından Anadolu yakasına yürümek isteyen kalabalık bir grup, ellerindeki Türk bayrakları ile Zincirlikuyu'da bir araya geldi. Buradan köprüye yürümek isteyen kalabalığa, polis ekipleri izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine kalabalık grup geri dönerken ekiplerin ilerleyen saatlerde yürüyüşe izin vereceği kaydedildi. Polisin köprü girişinde aldığı önlemler devam ediyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
Bu arada tören alanına girişler başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir grup koşarak tören alanına girdi. Bazı katılımcıların yanlarında temsili idam ipleri getirdikleri görüldü.
Kaynak: haberinburada
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