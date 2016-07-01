

Şehit haberi bu kez Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lılar güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenledi. 2 uzman çavuş şehit oldu.







Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasındaki Sağgözü Köyü kırsalında devam eden operasyonda teröristler güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı. 1 uzman çavuş olay yerinde şehit oldu, 1 uzman çavuş ise ağır yaralandı.







Yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak şehit düştü.







Genelkurmay Başkanlığı, bölgede 4 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin de sağ olarak yakalandığını açıkladı.