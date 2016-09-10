

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.







Bingöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan T.B, R.I, Ş.B, A.K, C.B, İ.B. ve R.B. tutuklandı.







M.B, Ö.Ö, R.H. ve H.H.M. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.