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BİNGÖL'DEKİ TERÖR OPERASYONU


BİNGÖL'DEKİ TERÖR OPERASYONU
Tarih : 10 Eylül 2016, 11:34
Puan Ver : Bingöl'deki Terör Operasyonu(5/10)4


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Bingöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan T.B, R.I, Ş.B, A.K, C.B, İ.B. ve R.B. tutuklandı.



M.B, Ö.Ö, R.H. ve H.H.M. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.








Etiketler: Bingöl  Deki  Terör  Operasyonu    haber

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