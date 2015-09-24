

Bingöl-Elazığ karayolu Kurudere mevkiinde saat 21.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından kesildi. Yolun kesilmesi üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bunuldu. PKK'lı teröristlere müdahale için bölgeye giden Özel Harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 özel harekat polisi ve otomobiliyle geçmekte olan bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, 2 polisin ayakta tedavi gördüğü bir polis ile vatandaşın ise hastanede yatarak tedavilerinin yapıldığı belirtildi.







Polisler, Bingöl çıkışından itibaren yolu güvenlik amacıyla kapattı. Bölgeye takviye birlikler gönderilirken, PKK'lı grubun etkisiz hala getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.