BİNGÖL'DE YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Terör örgütü PKK mensuplarınca Bingöl-Karlıova karayoluna döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince infilak ettirildi
Bingöl-Karlıova karayoluna, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK mensupları tarafından Bingöl-Karlıova karayolunun Sudurağı köyü mevkisinde asfaltın altına el yapımı patlayıcı tuzaklandığının tespit edildiği belirtildi.
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