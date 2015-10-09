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bingöl'de yola döşenen patlayıcı imha edildi

BİNGÖL'DE YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Terör örgütü PKK mensuplarınca Bingöl-Karlıova karayoluna döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince infilak ettirildi

Tarih : 09 Ekim 2015, 16:50
Puan Ver : Bingöl'de Yola Döşenen Patlayıcı İmha Edildi(0/10)


Bingöl-Karlıova karayoluna, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK  mensupları tarafından Bingöl-Karlıova karayolunun Sudurağı köyü mevkisinde asfaltın altına el yapımı patlayıcı tuzaklandığının tespit edildiği belirtildi.








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