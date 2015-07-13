

Bingöl'de otomobilin yoldan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü , 3 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Bingöl-Erzurum karayolunda Mesut Kızılboğa'nın (20) kullandığı henüz plakası öğrenilmeyen otomobil, Ilıcalar beldesine bağlı Elmalı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Kına, Sabri Kına ve Ahmet Korkmaz'a çarptı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Kına'nın hayati tehlikesi sürüyor.