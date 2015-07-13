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BİNGÖL'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI


BİNGÖL'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Tarih : 13 Temmuz 2015, 10:48
Puan Ver : Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı(6/10)4


Bingöl'de otomobilin yoldan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü , 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bingöl-Erzurum karayolunda Mesut Kızılboğa'nın (20) kullandığı henüz plakası öğrenilmeyen otomobil, Ilıcalar beldesine bağlı Elmalı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Kına, Sabri Kına ve Ahmet Korkmaz'a çarptı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Kına'nın hayati tehlikesi sürüyor.








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