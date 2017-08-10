BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
KEŞİF GÖREVİ YÜRÜTÜRKEN ÇATIŞMA ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.
YARALI 2 ASKERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU
Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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