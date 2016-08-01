

lay, saat 17.30 sıralarında, Bingöl çevre yolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıyla ilgili Bingöl Valisi tarafından yapılan açıklamada, 5 polisin şehit olduğu, 4 polisin de yaralandığı belirtildi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan polislerden birine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edilirken, şehit sayısı da 6'ya yükseldi.







Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturan polis, daha sonra vatandaşları şeridin dışına çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.







Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, bomba yüklü aracın güvenlik güçlerini taşıyan servisin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 polisin şehit olduğunu, 4 polisin de yaralandığını açıkladı.







Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, kent merkezine 15 kilometre mesafede polisleri taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulundu. İHA'nın telefonla ulaştığı Vali Köşger, saldırının çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı polis aracı seyir halindeyken, karayoluna park edilmiş bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirterek, hain saldırıda 5 polisin şehit olduğunu kaydetti. Köşger, patlamada 4 polisin yaralandığını, 2'sinin durumunun ağır olduğunu da ifade etti.







ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ