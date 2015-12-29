

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genç İlçesi'ndeki Derman bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında PKK'ya ait 4 sığınağın bulunduğu belirtilerek, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca, Genç İlçesi sınırları içerisinde bulunan derman bölgesinde barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını aramak, bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 28 aralık 2015 tarihinde, Şehit Uzm.j.vı.kad.çvş. Haşim Dirik-7 operasyonu icra edilmiştir.







Ağır kış şartlarında, aralıksız icra edilen operasyonda 4 sığınak ve bu sığınaklarda çok miktarda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ve yiyecek maddeleri ele geçirilmiştir.







Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 2 adet büyük mutfak tüpü, 100 metre kablo, 1 adet akü, 7 adet pil şarj aleti, 2 adet telefon bataryası, 4'lü pil bloğu (büyük boy).







3 adet battaniye, 120 çift çorap, 3 adet 10 metrekare çzapında çadır, 15 adet kazak, 1 adet 3'lü set üstü ocak, 4 çift mekap ayakkabı (sıfır), 20 metre sera naylonu, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet ağaç kesmek için el testeresi, 1 adet çakmak gazı, 1 adet ışıldak, 1 adet Met, 8 adet tabak, 1 adet 20 litrelik su bidonu, 2 adet çaydanlık, 2 adet tencere, 15 adet kaşık-çatal, 6 adet sabun, 5 kilo toz deterjan, 60 kilo zeytin, 75 kilo un, 40 paket hazır kavurma, 20 kilo sıvı yağ, 25 kilo pirinç, 25 kilo küp şeker, 45 kilo salça, 10 kilo salam, 30 adet yumurta, 5 kilo tuz, 5 kilo şeker, 20 kilo soğan, 1 kilo tereyağı, 1 kilo kaşar, 10 kilo makarna, 5 kilo kuru fasulye, 5 kilo nohut, 15 kilo kaçak çay, 7 kilo maya bulundu" denildi.