

Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında mahkeme tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.







Bingöl'ün Yedisu İlçesi'nde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında haklarında mahkeme tarafından yakalama kararı bulunan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 PKK'lı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde, Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 2 şahıs Yedisu Elmalı Köyü ve Kabaoluk Mahallesi'nde yakalanarak Bingöl adliyesine sevk edilmiştir. Faaliyet sonucu gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi