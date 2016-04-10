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bingöl'de pkk operasyonuna 2 tutuklama

BİNGÖL'DE PKK OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında mahkeme tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Tarih : 10 Nisan 2016, 10:05
Puan Ver : Bingöl'de Pkk Operasyonuna 2 Tutuklama(9/10)10


Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında mahkeme tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.



Bingöl'ün  Yedisu İlçesi'nde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında haklarında mahkeme tarafından yakalama kararı bulunan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 PKK'lı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Bingöl İl  Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde,  Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 2 şahıs  Yedisu  Elmalı Köyü ve Kabaoluk Mahallesi'nde yakalanarak  Bingöl adliyesine sevk edilmiştir. Faaliyet sonucu gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi








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