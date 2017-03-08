

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 11 oldu. Öldürülen terörist grubunun, ilçede 2 polisin şehit edildiği saldırının failleri olabileceği ve aralarında üst düzey üyelerinin olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.







Bingöl'in Genç ilçesi kırsalında 5 taburun katımıyla devam eden Bayrak-41 operasyonuna ilişkin Vali Yavuz Selim Köşger, açıklamada bulundu.







Operasyonun 49 Komando Tugayı, İl Jandarma Komutanlığı ve komando birlikleriyle sürdürüldüğünü belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Operasyon çerçevesinde çok sayıda sığınak, barınak, yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. En önemli husus dün 6 terörist cesedi ele geçirilmişti, 4 odalı bu sığınakta bugün 5 terörist cesedi daha ele geçirildi. Toplam ele geçirilen terörist sayısı 11'i buldu. Bu sığınak Sağgöze ve Öksegöze bölgesinde bulunuyor" dedi.







kaynak:sabah