Bingöl'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan ortak çalışmada bir şüpheli yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 1 şahıs yakalanmıştır" denildi. Ancak yakalanan şüphelinin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

TERÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında ise güvenlik güçlerince kent genelinde terörle mücadeleye aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada