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BİNGÖL'DE MİNÜBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI


BİNGÖL'DE MİNÜBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI
Tarih : 21 Eylül 2016, 14:54
Puan Ver : Bingöl'de Minübüs Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü, 10 Yaralı(0/10)


Bingöl'de minübüs şarampole yuvarlandı.Kaza, bugün Sabah saat 10.00 sıralarında Gündoğdu Köyü'nden ilçe merkezine yolcu getiren 01 BIZ 48 plakalı minibüsün kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsü, Yatansöğüt Köyü yakınlarında virajda direksiyon kontrolünü yitirdi.  Şarampole yuvarlanan minibüste bulunan hepsi akraba Mesut Tozkoparan, Hüseyin Tozkoparan, Haydar Tozkoparan ve Bekir Ayvaz yaşamını yitirdi. Kazada Mahmut Aslan, Osman Tozkoparan, Vesile Tozkoparan, Emin Ayvaz, Yusuf Ayvaz, Yıldız Ayvaz, Hamit Balkaya, HASAN Bingöl, Yusuf Demirbağ ve Mehmet Demirbağ ise yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 6'sı Bingöl Devlet Hastanesi'ne durumu hafif olan 4'ü ise ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.








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