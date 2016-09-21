BİNGÖL'DE MİNÜBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI
Bingöl'de minübüs şarampole yuvarlandı.Kaza, bugün Sabah saat 10.00 sıralarında Gündoğdu Köyü'nden ilçe merkezine yolcu getiren 01 BIZ 48 plakalı minibüsün kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsü, Yatansöğüt Köyü yakınlarında virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan minibüste bulunan hepsi akraba Mesut Tozkoparan, Hüseyin Tozkoparan, Haydar Tozkoparan ve Bekir Ayvaz yaşamını yitirdi. Kazada Mahmut Aslan, Osman Tozkoparan, Vesile Tozkoparan, Emin Ayvaz, Yusuf Ayvaz, Yıldız Ayvaz, Hamit Balkaya, HASAN Bingöl, Yusuf Demirbağ ve Mehmet Demirbağ ise yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 6'sı Bingöl Devlet Hastanesi'ne durumu hafif olan 4'ü ise ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar