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bingöl'de fetö davaları başladı

BİNGÖL'DE FETÖ DAVALARI BAŞLADI

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:19
Puan Ver : Bingöl'de Fetö Davaları Başladı(9/10)7


FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında kamu personeli, bürokrat ile iş adamlarının olduğu sanıkların yargılanmasına başlandı.



301 KİŞİ YARGILANIYOR

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanarak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameler kapsamında 183'ü tutuklu, 118'i tutuksuz olmak üzere toplamda 301 sanık FETÖ'den yargılanıyor. Davalar, 10'ar kişilik gruplar halinde görülecek.



Bugün görülmeye başlayan davalar kapsamında 11 tutuklu şüpheli sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin kimlik kontrolleri yapılarak yargılanmalarına başlandı. Terör örgütü FETÖ'den haklarında dava açılan sanıklar, haftada iki gün olmak üzere 10'ar kişilik gruplar halinde yargılanacak.



 



kaynak:sabah








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